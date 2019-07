Marco Macchieraldo, da elettricista a guida escursionistica: "Il territorio Biellese ha tanto da dare" VIDEO

Abbiamo un territorio unico che ho riscoperto ai miei 46 anni. Abbiamo un modo per far provare delle esperienze alle persone che vengono a trovarci. Questo è il mio mondo che voglio cercare di divulgare il più possibile proprio perché è il territorio biellese". Ha le idee chiare e una forte passione per il proprio territorio Marco Macchieraldo, meglio noto come "Il Macchie" guida escursionistica biellese che ha lasciato il suo lavoro da elettricista per seguire la sua vocazione.

"Dietro l'angolo abbiamo delle peculiarità da far conoscere" dice a Newsbiella. "Queste esperienze all'aperto devono creare benessere psicofisico. Siamo guide, dobbiamo interagire con il territorio alla ricerca dei piccoli produttori da far conoscere. Il Biellese ha tantissimo da dare".