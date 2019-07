Cosrab, le dimissioni "congelate" di Alessandro Pizzi

Giornata campale quella di ieri, venerdì 26 luglio, al Cosrab.

Dopo l'assemblea dei Comuni consorziati che ha rinviato l'elezione dei membri del nuovo consiglio di amministrazione e presidente, sono arrivate le dimissioni dell'attuale vice presidente CDA Alessandro Pizzi, proprio a causa di questa "non decisione" dell'assemblea.

Pizzi, membro negli ultimi 3 anni di un di esperti, lamenta il fatto che i sindaci, dopo aver scelto di consegnare a se stessi, ed ai loro assessori e consiglieri, il futuro CDA, si siano presentati in assemblea senza i candidati per il nuovo organo amministrativo. "La nostra gestione ha dato un senso ed ha rivalutato il consorzio. - dichiara Pizzi - Nell'assemblea di ieri, non si è definito un CDA ed un presidente pensando che noi, che siamo già in regime di prorogatio, continuassimo a prestare gratuitamente un servizio fino a quando la politica si metterà d'accordo. Questo non è immaginabile per chi ha un minimo senso della macchina pubblica. Io non mi sento più nelle condizioni di continuare un lavoro visto che si è fatta una scelta diversa da quella che io rappresento, l'esperto anziché il politico. Quindi pongo al CDA la mia richiesta di dimissioni".

Preoccupato il presidente Michele Lerro: "Nel Cosrab, c'è una figura di staff legato al vice presidente Pizzi, le cui dimissioni comporterebbero l'interruzione automatica di questo rapporto di lavoro. Pur condividendo il suo pensiero, ho chiesto ad Alessandro di pensarci e di valutare insieme, e chiederò alla neo presidente Cristina Vazzoler una convocazione urgente dell'assemblea".

In virtù di queste valutazioni tra presidente e vice, Pizzi ha poi deciso di congelare le dimissioni per 5 giorni: "Entro la prossima settimana si deve andare ad assemblea straordinaria per l'elezione del CDA perché non ho più intenzione di continuare. In caso contrario la responsabilità del rischio di paralisi del consorzio sarà dell'assemblea".