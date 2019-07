La rabbia di una lettrice: “Da oltre un mese, il piano meno uno del parcheggio del Bellone è al buio”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nonostante le telefonate e le mail, da oltre un mese, il piano meno uno del parcheggio del Bellone, continua ad essere completamente al buio. Ci sentiamo veramente presi in giro su tutti i fronti. Non solo un piccolo problema non viene risolto, ma è l’ennesima riprova che quando garantito dagli uffici comunali con sufficienza e noia non avviene assolutamente :cioè non è vero che i nostri soldi vengono da anni utilizzati per le pulizie settimanali al giovedì.

Visto che , nonostante la nuova giunta si sia appena insediata, non vi degnate neppure di dare una risposta, vorremmo veramente capire dove sono finiti e finiscono questi soldi che per anni ci hanno confermato venissero utilizzati per le pulizie settimanali”.