Riapre a Camandona il Centro Sportivo di Pianezze

“Finalmente siamo riusciti a riaprire il nostro Centro Sportivo di Pianezze”. Queste le parole entusiaste del sindaco di Camandona Gian Paolo Botto Steglia per la stipula della convenzione della durata di sei anni sei con la società “Sport Village” di Pedro Torres (residente a Biella ma cubano di origine) che, nei giorni scorsi, ha avviato l’attività chiusa sin dalla fine dell’anno scorso.

Il Centro Sportivo possiede due campi da tennis in erba sintetica (ove si gioca anche al calcetto, a pallavolo e a pallacanestro), un campo da calcio a 7 in erba naturale e due campi da bocce. Tutti i campi sono illuminati: inoltre vi sono gli spogliatoi maschili e femminili oltre al Bar Ristorante del Circolo che è stato inaugurato alcuni giorni fa con un sontuoso apericena e successivamente con una grande paiellata.

Sempre a Camandona la giunta comunale, riunitasi lo scorso 24 luglio, ha deliberato il bando di concorso per l'affitto di un alloggio di proprietà del comune in Frazione Bianco 5. Si tratta di un grande e bell’allogggio posto al piano primo della casa situata in centro paese composto da ingresso, disimpegno, grande soggiorno con caminetto, due belle camere, due balconi, un deposito ed una rimessa doppia al piano terreno.

Tutti gli impianti sono perfettamente funzionanti: per il riscaldamento esiste la caldaia a condensazione a metano. L’alloggio è libero: chi fosse interessato verrà accompagnato per la visita tutti i giorni feriali e la domanda di partecipazione dovrà essere formulata entro il giorno 15 ottobre 2019.