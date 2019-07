Pallacanestro Biella: altri 2 arrivi, il roster è quasi completo

Ci siamo quasi: con i due innesti odierni, il roster di Pallacanestro Biella annata 2019/2020 è praticamente pronto.Alla base costruita in queste settimane dal GM Minessi si sono aggiunti due dei tre tasselli che mancavano.Come preventivato il centro titolare sarà straniero, dinamico ed atletico.

Il Centro dinamico

Emmanuel Omogbo, classe ’95 da Lagos, Nigeria, ex Colorado State University, è un lungo di 203 cm dalle doti fisiche importanti, una gazzella in campo aperto ed un “rim protector” di qualità.Offensivamente genera i suoi punti con rimbalzi e recupero di palloni “sporchi”.Il ragazzo ha poi aggiunto negli anni un discreto tiro dalla media che, unito ad una buona lettura sul pick’n’roll, lo rende un’arma offensiva da tenere in considerazione.

A livello difensivo, come già detto, Omogbo è un intimidatore: il suo tasso atletico gli consente di poter difendere sopra il livello del ferro quando si tratta di contestare un tiro o di recuperare un rimbalzo.Il giocatore arriva su grande spinta da parte di coach Galbiati che vi vede il tassello giusto per la sua idea di gioco.Il neo-acquisto arriva sotto il Mucrone con un curriculum di tutto rispetto, che testimonia anche un buono spirito di adattamento:Al College si è diviso fra South Plains (Texas) e Colorado State University (due luoghi degli USA agli antipodi, climaticamente e culturalmente), poi firma in Italia: a Pesaro in serie A1, da rookie, contribuisce consistentemente alla salvezza dei Marchigiani sfiorando la doppia doppia di media, infine 2 stagioni in Lituania dove si afferma con il suo stile di gioco ruvido ed energico.

La giovane Ala di prospettiva

Seconda firma del giorno di questo rovente Venerdì è un’ala giovane, classe 2000, in arrivo prestito dal florido vivaio di Trieste. Lodovico De Angeli è un esterno di 2 metri, che compensa il suo fisico filiforme con un ottimo bagaglio tecnico. È il progetto di un 3 moderno, capace di fare canestro in molti modi con braccia lunghe e piedi rapidi che gli consentono di difendere sugli esterni, nel giro delle nazionali giovanili sin dall’Under 14.

Il Roster

Analizzando il roster allo stato attuale, ipotizziamo quindi ruolo per ruolo le pedine a disposizione di Galbiati:

PM: Saccaggi - Massone

G: Bortolani - Pollone - Bertetti

AP: Polite - De Angeli

AG: Donzelli - Lombardi

C: Omogbo - Barbante

Cosa manca?

Il GM Minessi ci ha riferito che manca ancora un tassello, un giovane, che possiamo ipotizzare andarsi a collocare negli spot di 2-3 per allungare la rotazione sugli esterni. Restiamo quindi in attesa di sviluppi ma, già così, il roster sarebbe fornito in ogni ruolo con ricambi in ogni reparto.