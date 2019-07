Basket femminile, la nuova Bfb tra giovani ed esperienza

Trapelano le prime notizie sulla formazione di Serie C del Basket Femminile Biellese che sarà un mix tra giocatrici esperte e linea green. La squadra che lo scorso anno ha sorpreso tutti arrivando quarta in campionato e vincendo la Coppa Piemonte, ha anzitutto cambiato l'allenatore. Salutato coach Bruno, accasatosi a Fabriano, il primo grande colpo è stato proprio l'allenatore. La dirigenza ha saputo cogliere al volo l'occasione del divorzio di Marco Cardano dalla Gessi Borgosesia.

Il coach originario del torinese si è subito messo a lavorare con la società per creare la formazione 2019/2020. Intenzionata a confermare in blocco la squadra dopo le soddisfazioni dell'anno precedente, la dirigenza Bfb ha dovuto far fronte ad alcune uscite. Sicure le partenze di Marta Sarrocco, dopo il prestito dello scorso anno da Vercelli, e di Elena Senesi, che si trasferirà fuori regione per lavoro. In dubbio Chiara Taffon che dovrà anche lei far fronte ad impegni lavorativi. I primi due nomi in entrata sono graditi ritorni. Michela Serra, già vista con la maglia della Serie C biellese tre anni fa, ritorna a vestire la casacca Bfb. Ventinove anni, porterà sicuramente esperienza, ma soprattutto punti dalla media, grazie alla mano ben educata. L'altro ritorno è Elisa Rosso.

Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili, con cui in Under 13 aveva vinto il tirolo regionale, è arrivata fino alla Promozione. Allontanatasi da Biella per corsi universitari, ritorna carica per contribuire al mantenimento dell'alto livello della Serie C. Continuerà anche quest'anno il lancio in prima squadra delle ragazze delle giovanili, già capaci di dare un importante supporto alle compagne più ''anziane''. Dopo Dovana, Ricino e Guzzon, starà a coach Cardano valutare nuove giovani da far esordire tra le senior, per continuare il processo di crescita delle nuove leve. Il mercato Bfb non si esaurisce però così. La società sta ancora valutando le opportunità per portare ancora qualche nome nuovo sotto il Mucrone.