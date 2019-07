Rally Alba: il biellese Corrado Pinzano pronto a mettercela tutta

Si disputerà il 27 e 28 luglio il Rally di Alba. Presente alle prove anche il biellese Corrado Pinzano e la sua Ford Fiesta R5. “Arriviamo da primi di campionato, quindi dovremo amministrare bene un bel vantaggio – commenta Pinzano - . Mancano ancora 2 gare e tutto può succedere nei rally quindi dobbiamo stare veramente in campana”.

“Il parterre dei partenti è degno di un mondiale, gli equipaggi sono pazzeschi”, commenta Pinzano. Ci sarà Sébastien Loeb, tutti quelli del campionato. “Dietro di noi parte il francese Stéphane Sarrazin – continua Pinzano - , che ha corso il mondiale nel 2005 con Subaru. C’è il norvegese Ole Christian Veiby e anche parecchi italiani forti come Umberto Scandola, Luca Cantamessa, Mattia Pizio e il vincitore del lana 2019, Elwis Chentre”. Al Raly Alba patiranno i massimi esponenti del rallismo mondiale e nazionale.

“È a gara a livello di tempi durissima, gli scarti saranno molto bassi e ce la giocheremo in tanti. Le prove sono molto veloci – conclude il pilota biellese - , io patisco un po’ su questi terreni, ma daremo del filo da torcere, come sempre, come tutte le cose che faccio ce la metterà tutta e sarò competitivo”.