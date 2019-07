Ultimi appuntamenti con il Piedicavallo Bookfest

Con le iniziative di oggi, venerdì 26 luglio e sabato 27 luglio si concludono nel tempio valdese di Piedicavallo le iniziative culturali della quarta edizione del “Piedicavallo Bookfest”, organizzata in collaborazione con la chiesa valdese di Biella e la libreria Claudiana di Torino.

Dopo il laboratorio/ fiaba sonora per bambini iniziato questo pomeriggio alle 16 “Un tempo a bordo di un’arca” l’appuntamento si sposta alla sera. Alle 20,30 recital “C'era una volta la vija, canzoni e storie del vecchio Piemonte” di e con Maria Teresa Milano. Al pianoforte Roberto Beccaria, voce recitante Valentina Vercelli, con le Voci fuori dal coro. Questo spettacolo è la libera interpretazione di una storia vera, ambientata in un paesino della provincia di Cuneo, negli anni ’30, nel difficile passaggio tra le due guerre.

Infine sabato 27 luglio alle 11 verrà presentato da Maria Teresa Milano il libro La voce è tutto mosaico di donne nel mondo ebraico, Effatà editrice. Uno sguardo sul mondo femminile ebraico, dai racconti biblici ad oggi. In ebraico “voce” si dice qol e si pronuncia come la parola kol che significa “tutto”. Questo gioco linguistico è il punto di partenza di un percorso in cui si indagano le vicende di diverse “donne vocali” dalla Bibbia a oggi. La voce è tutto, perché il canto è memoria e tradizione, espressione di sé e della propria storia. La voce è il mezzo per esprimersi, cantare, pregare e, in fondo, per sentirsi innanzitutto esseri umani.