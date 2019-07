Spostata la grande festa di apertura del Piedicavallo Music Festival per maltempo

Causa maltempo è stata spostata a domenica 28 luglio la grande festa di apertura della 29a edizione del Piedicavallo Music Festival con la Dead Rat Orchestra. L’appuntamento è sempre alle 18, tuttavia non più all’albergo Monte Marca di Bielmonte, ma il concerto de La Dead Rat sarà nel teatro Regina Margherita di Piedicavallo.

Ad esibirsi saranno Daniel e Nathaniel, formato Duo de La Dead Rat, con le loro melodie e suoni adattati su misura per ogni performance. Daniel attualmente risiede in Egitto ed è stato recentemente immerso nelle tradizionidella musica nubiana, e Nathaniel recentemente è tornato in Gran Bretagna dopo un inverno in Spagna.

Nella serata di domenica a farla da padrone saranno la tradizione, approcci sperimentali e disordini politici.

La Dead Rat Orchestra è composta da avventurieri alla deriva in un mare di suoni e possibilità, cogliendo trame e melodie per creare la loro visione idiosincratica di ciò che la musica e le performance possono essere.

Molto spesso hanno guidato la loro nave attraverso gli idiomi di Folk e Improv, per gridare, cantare e coinvolgere il pubblico dal Regno Unito all’Europa continentale, dalla Scandinavia al Canada. Acutamente ossessionante, a volte brutale e raucamente gioiosa, la loro musica cerca sempre di incantare e di colpire, sia emotivamente che fisicamente.

Hanno creato musica usando l’ambiente architettonico in cui si trovano; boschi, macelli abbandonati, cartiere, chiese. Esibendosi raramente in modo convenzionale, spesso si allontanano dal palco, cantano e gridano a cappella tra il pubblico.

Ad attendere gli spettatori ci sarà un gustoso aperitivo.