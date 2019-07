A Sordevolo la Festa della Trappa 2019

Ogni anno, l’ultima domenica di luglio l’Associazione della Trappa di Sordevolo invita la comunità locale ad un momento di festa e condivisione del percorso di recupero del luogo e della grande costruzione.

La Festa della Trappa 2019 si svolgerà domenica 28 luglio a partire dalle 11 con la Santa Messa, seguita, alle 12.30, dal pranzo per cui non è necessaria la prenotazione.

Nel pomeriggio, dalle 14.30-18.30, le visite guidate all’edificio e alle mostre d’arte. "in Rete", un'esposizione collettiva degli studenti del Liceo Artistico della Casa Circondariale di Biella, e "Profumo di fieno" in cui gli acquerelli di Giorgio Marinoni raccontano, i luoghi, i paesaggi, il lavoro e le sue genti. Informazioni al numero 3493269048, scrivendo mail a coordinatore@ecomuseo.it, oppure consultando il sito www.ecomuseo.it .

La Trappa di Sordevolo è sempre aperta a luglio ed agosto per pranzi, cene, pernottamenti, che si possono prenotare chiamando il 3493269048 oppure il 3482703135.

La Trappa è raggiungibile attraverso due percorsi. A piedi: arrivati a Sordevolo, lasciare l'auto in località Prera a monte del paese e salire a piedi lungo la mulattiera (60 minuti - seguire le indicazioni). In auto: arrivati al Santuario di Oropa, seguire per 8 km la SP512 del Tracciolino fino all'indicazione Trappa, dove si lascia l'auto e si scende a piedi lungo la strada sterrata a sinistra (10 minuti - seguire le indicazioni).