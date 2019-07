A Campiglia Cervo va in scena la Cena del Maialino

Panini, birra e tanta musica in compagnia. Questo il menù della Cena del Maialino, giunta alla seconda edizione e realizzata dai membri della pro loco di Campiglia Cervo. La cena, in programma sabato 27 luglio, alle 19.30, in località Asmara, si terrà anche in caso di brutto tempo all'interno del circolo. Per informazioni o prenotazioni: 375.5710497 (P. Giorgio) e 331.8531069 (Martina).