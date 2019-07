Suedwolle Group Italia entra i sostenitori del Biella Master

Una nuova importante azienda tessile si aggiunge al lungo elenco dei sostenitori della Fondazione Biella Master delle Fibre Nobili: Suedwolle Group Italia S.p.A. La Suedwolle Group Italia è una importante filatura laniera, che utilizza anche fibre nobili, e comprende diverse realtà presenti sul territorio di Biella, Prato e Schio.

I reparti di tintoria in rocche e roccatura rappresentano il fulcro degli stabilimenti italiani. Si tratta di una adesione importante che gratifica l’impegno che la Fondazione dedica all’istruzione dei giovani laureati che, utilizzando cospicue borse di studio, possono perfezionare le loro conoscenze dell’intera filiera del tessile, abbigliamento e distribuzione con stage in Italia e all’estero. Un nuovo significativo traguardo per il Biella Master che sta predisponendo il bando della XXX edizione, che avrà inizio nel mese di novembre.