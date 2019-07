I vantaggi del SUAP e dei servizi innovativi

La Camera di commercio di Biella e Vercelli supporta i Comuni nella gestione informatica del SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive, che raccoglie per via telematica tutte le pratiche riguardanti l’attività produttiva e di prestazione di servizi delle imprese. Le funzioni del SUAP possono essere esercitate dai Comuni in proprio, sia forma singola che in forma associata o in delega/convenzione con le Camere di Commercio.

Si distinguono tre tipologie di SUAP:

 SUAP accreditati in proprio - i Comuni si sono accreditati direttamente presso il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e utilizzano propri programmi informatici per alimentare il fascicolo d'impresa;

 SUAP in delega alla CCIAA – i Comuni hanno delegato l'ente camerale per l'accreditamento al MISE e per alimentazione automatica del fascicolo d'impresa e utilizzano la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it

; SUAP in convenzione con la CCIAA - i Comuni, pur essendosi accreditati autonomamente presso il MISE, hanno in seguito espresso la volontà di utilizzare la piattaforma camerale per svolgere le proprie funzioni di Sportello Unico e alimentano in automatico il fascicolo d'impresa.

In Provincia di Biella il 29% dei comuni gestisce il SUAP con delega alla Camera di commercio e da aprile scorso anche il Comune di Biella ha aderito alla piattaforma www.impresainungiorno.gov.it stipulando una convenzione con la CCIAA di Biella e Vercelli, nell’ambito dell’Agenda Digitale di Biella. In Provincia di Vercelli il 75% delle amministrazioni comunali ha scelto il SUAP camerale.

I SUAP con delega e/o in convenzione con la CCIAA di Biella e Vercelli nel primo semestre del 2019 hanno già gestito 1.403 pratiche, confermando un trend in crescita costante dall’attivazione dello Sportello Telematico nel 2011.

L’interscambio informativo tra SUAP e Registro Imprese alimenta il fascicolo d’impresa (https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-il-comune/fascicolo-impresa), gestito dal sistema camerale e accessibile a tutte le amministrazioni pubbliche per effettuare i controlli d'ufficio delle autocertificazioni rilasciate dall'impresa o dal cittadino, verificando i dati pubblicati nel portale verifichePa (https://verifichepa.infocamere.it/vepa/).

I titolari d’azienda invece possono consultare il proprio fascicolo d’impresa utilizzando gratuitamente il cassetto digitale dell’imprenditore (https://impresa.italia.it), che conserva la documentazione relativa all’attività aziendale e consente di scaricare documenti ufficiali, in primis la visura camerale, disponibile senza costi. L'accesso al cassetto digitale può avvenire sia tramite dispositivi mobili o tramite computer, è necessario avere lo SPID (il sistema pubblico di identità digitale) oppure la CNS, lo strumento di firma digitale. Soltanto il 4,3% degli imprenditori di Biella e Vercelli ha attivato il cassetto digitale: chi volesse attivarlo e avesse bisogno di maggiori informazioni può scrivere direttamente alla Camera di commercio utilizzando l’email servizi.innovativi@bv.camcom.it.

La Camera di commercio invita i comuni ad aderire alla piattaforma SUAP camerale e gli imprenditori ad utilizzare il cassetto digitale, in quanto un dialogo più veloce ed efficiente tra enti e tra imprese e Pubblica Amministrazione garantisce al mondo imprenditoriale maggiore trasparenza e riduzione dei costi della burocrazia.