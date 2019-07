Recuperata dai Vigili del Fuoco una mucca da 800 chili - Cronaca dal nord ovest

I vigili del fuoco del comando provinciale di Torino sono intervenuti in località alpe Muandette, nel comune di Condove per soccorrere una mucca. L'animale dopo essere caduto in un avvallamento del terreno non riusciva più a rialzarsi a causa della rottura del femore. Il pascolo, a 1936 metri, si trova su di un prato scosceso e raggiungibile solo a piedi. Dopo averla sedata, le squadre dei SAF (Speleo Alpino Fluviali) e quella dei volontari di Borgone hanno imbragato la mucca con una robusta rete, e il "drago" del Nucleo Elicotteri VF Piemonte ha agganciato il "paziente" di 800 kg e con delicatezza lo ha trasportato a valle.