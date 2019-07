Bloccati dal temporale, 8 giovani scout salvati dal Soccorso alpino - Cronaca dal Nord Ovest

Otto giovani scout bloccati dal temporale a monte dell'abitato di Piamprato, comune di Valprato Soana, sono stati salvati questa notte dal Soccorso Alpino Piemontese. L’allarme è scattato intorno all’una di notte: la delegazione Canevasana del Corpo ha raggiunto i ragazzi a piedi, lungo il sentiero verso il Colle delle Oche, per poi riaccompagnarli a valle. Qui il sindaco ha messo a disposizione un locale coperto per il pernottamento.

Sempre nella serata il Soccorso Alpino era intervenuto intorno alle 20 per un anziano affetto da Alzheimer, disperso nella zona del comune di Orio Canavese. I tecnici hanno operato fino all'una di questa mattina e hanno ripreso alle sei: al momento, però, non ci sono stati ritrovamenti. In entrambi gli interventi le operazioni sono state condotte in collaborazione con i vigili del fuoco.