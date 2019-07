Sandigliano: Spaventoso frontale con feriti gravi FOTO

Nella tarda serata di oggi 26 luglio, poco dopo le 23, le sirene di diversi mezzi dei Vigili del fuoco, Polizia Stradale e ambulanze del 118 hanno fatto intuire quello che poi si è rivelato un terribile incidente in cui sono rimaste coinvolte tre auto e diverse persone. I soccorritori giunti sul posto, a Sandigliano in via XX Settembre, si sono trovati una scena del sinistro apparsa immediatamente grave. Diversi i feriti tra cui, riferisce l'addetto stampa del 118, tre gravi, tutti condotti in ospedale per le cure del caso. Al momento non sono note le loro condizioni. Seguiranno aggiornamenti.