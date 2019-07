Nello zaino un coltello per scassinare le porte. Denunciato un 46enne

Fermato, identificato e denunciato un 46enne in via Torino alle 9,30 di ieri. Una pattuglia della squadra volante ha controllato un uomo a piedi nella via centrale di Biella. Dopo averlo identificato, dalla banca dati della polizia è emerso che il 46enne residente a Torino ha a suo carico parecchi reati contro il patrimonio. L'ulteriore perquisizione, nello zaino sulle spalle, ha evidenziato un coltello multiuso simile a quelli usati dai ladri per scassinare le porte ed entrare nella abitazioni per svaligiarle. Nessuna giustificazione per la detenzione dell'arma ma avrebbe riferito agli agenti di essere a Biella per tentare di vendere biro in cambio di un'offerta. Al torinese è stato sequestrato il coltello e scattata una denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.