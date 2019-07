MacBook Pro e bici elettrica in vendita, due biellesi ancora truffati

Continuano le truffe online, aumentano i biellesi vittime dei raggiri. Due denunce sono state emesse dalla polizia all'indirizzo di un 32enne residente a L'Aquila e una 27enne della provincia di Milano ma di origine romena. Nel primo caso la truffa è stata messa a segno grazie ad un MacBoook Pro messo in vendita sul mercatino di Facebook a 459 euro. Nel secondo, invece, un sito locale di annunci di vendita ha riportato la volontà di vendere una bici elettrica al prezzo di 200 euro. I versamenti eseguiti tramite posta pay non hanno avuto riscontro: la merce venduta non è stata mai consegnata. Gli agenti della polizia hanno denunciato entrambi i truffatori.