Incidente a Mongrando, possibile guida in stato di ebbrezza per un 31enne biellese

Sono in corso ulteriori accertamenti su un 31enne residente in valle Cervo a seguito di un incidente successo a mezzanotte nel comune di Mongrando. Per cause da stabilire, si sono scontrate una Peugeot 206 con alla guida un 21enne di Zubiena e una Lancia Ypsilon guidata, appunto, dal 31enne. Nessuno è rimasto ferito ma sono dovuti intervenire i carabinieri per il disaccordo tra i due nella compilazione della constatazione amichevole da consegnare poi alle assicurazioni. Il biellese della Valle Cervo è stato quindi sottoposto ad ulteriori esami clinici per una possibile guida in stato di ebbrezza.