Biella: dipendente di un'azienda, pistola alla mano, minaccia il suo caporeparto

Il caldo di questi giorni unito alla paura di essere licenziato, potrebbero essere le cause del gesto di un ultra50enne biellese. Nella serata di ieri l'uomo, dipendente di un'azienda con sede in provincia, si è presentato in via Ivrea a Biella sotto casa del suo caporeparto. L'impiegato, una volta sceso in strada è stato minacciato dall'operaio con una pistola. Il particolare emerso da alcune testimonianze, sarebbe che il gesto non fosse diretto propriamente al caporeparto ma in senso generale tanto è vero che l'ultra50enne, nel delirio, avrebbe minacciato di ammazzare tutti nel caso fossero stati presi provvedimenti di licenziamento nei suoi confronti. Resta da capire se la pistola fosse reale oppure giocattolo. In via Ivrea è intervenuta una pattuglia della squadra volante che ha bloccato l'uomo e lo ha denunciato in stato di libertà.