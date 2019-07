Le Sorelle del Monastero Mater Carmeli festeggiano la patrona Santa Maria del Monte Carmelo

Riceviamo e pubblichiamo:

“Un Monastero è una casa speciale nella quale tutti possono fermarsi per sostare in silenzio e ritrovare un po’ di pace interiore: siamo immersi in tanta confusione e una bella passeggiata tra il verde, un momento meditativo può aiutare a riossigenarsi.

Ogni anno il 16 luglio è un momento particolare per la Comunità di amici che durante l’anno frequentano il Monastero: ci si incontra per ricordare la Patrona del luogo, Santa Maria del Monte Carmelo. I giorni che precedono la festa sono ricchi di appuntamenti religiosi, con canti, veglie e celebrazioni eucaristiche. Ognuno trova il suo piccolo spazio per ricaricarsi di energia spirituale, per alimentare il suo cuore con relazioni di fraternità, con preghiere, con canti.

Quest’anno abbiamo vissuto un bel momento serale animato dalla nostra Comunità e presieduto da don Paolo Battisti, una processione cadenzata al ritmo dell’Ave Maria ci ha condotti tra il verde del bosco, mentre il cielo imbruniva e le piccole candele snodavano un ideale “rosario” tra i sentieri. Martedì 16 luglio la Cappella Mater Carmeli è diventata un punto di riferimento mariano: sguardi rivolti a Maria, perché nella sua sensibilità di Madre potesse accogliere ogni richiesta e donare pace. Ha celebrato la solenne messa il vescovo Roberto Farinella, insieme a numerosi sacerdoti e diaconi; la cordata di amici del Carmelo ha attratto tanti che hanno trovato posto nel gazebo, semplice ampliamento di spazi ridotti. Bella anche l’entrata in Cappella cantando le litanie mariane, con una icona della Vergine Bruna - la prima immagine della Madonna del Carmelo venerata dal 1200 - scendendo dalla Casa Speranza.

Noi Sorelle ringraziamo tutti quelli che hanno condiviso con noi questi momenti e vi diamo appuntamento per la ripresa degli impegni a fine settembre, per un nuovo anno pastorale da vivere insieme. Grazie a tutti quelli che si prendono a cuore anche il mantenimento del monastero, “casa di Dio - casa di tutti”.