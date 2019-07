Al via il laboratorio didattico alla Casa Museo, bambini alla scoperta dell'Alta Valle del Cervo

Domenica 28 luglio, alle 15, con ritrovo alla Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo di Rosazza si svolgerà un laboratorio didattico per bambini dai 6 agli 11 anni, a cura di Debora Toppan, intitolato: “Come era... come è”.

“Un’occasione – spiegano gli organizzatori - per appassionare i più piccoli alle storie e ai fatti dell’Alta Valle attraverso gli oggetti e i manufatti conservati alla Casa Museo. Giocando all’interno della Casa Museo e poi al Parco della Valligiana, guidati dall’ormai collaudata e trascinante educatrice d’infanzia Debora Toppan, i bambini osserveranno gli oggetti di uso comune per capire come si sono trasformati dai primi anni del ‘900 ai giorni nostri”. A conclusione dell'evento, nel pomeriggio si svolgerà una semplice merenda offerta dall’associazione. La partecipazione è gratuita ma è gradita la prenotazione al numero: 338.3876595.

Gli accompagnatori potranno approfittarne per una visita guidata gratuita alla Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo che ha sede in una tradizionale abitazione di Rosazza, d’impianto settecentesco ma interamente ristrutturata nel 1876, nella quale più di quindici stanze, distribuite su quattro piani cui occorre aggiungere il sottotetto, permettono un’esposizione articolata per ambienti di vita e per temi: la stalla, la cucina, la lavorazione della sienite, le antiche scuole professionali a indirizzo edile, le società operaie di mutuo soccorso, la secolare emigrazione degli uomini, il forte ruolo della donna.