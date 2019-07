Ciclismo: a Sestriere si chiude la Coppa Piemonte. Team Cycling Center è 4° in classifica generale FOTO

Si è conclusa domenica scorsa con la granfondo "Sestriere Colle delle Finestre " l’avventura della coppa Piemonte 2019 per gli atleti del Team Cycling center. Una giornata caratterizzata dal gran caldo, che ha messo a dura prova tutti i partecipanti impegnati nella scalata del colle delle finestre, una salita di 19 km , 9 dei quali sterrati, e con pendenze notevoli.

I risultati di questa giornata hanno permesso alla squadra di Cossato di raggiungere il 4°posto nella classifica generale per team. Un grandissimo risultato che rende molto orgogliosa la dirigenza, visto che le prime due classificate sono tra le squadre più numerose di tutta Italia . Altro prestigioso risultato è quello della conquista della maglia di campione nella categoria Woman 3 per Tamara Rollini e il 7°posto di categoria Woman2 per Alessandra Tarabolo.

Questi i risultati di categoria ottenuti nel percorso medio: Tamara Rollini 5a, Alessandro Ottino 10°, Giandomenico Borghino 14°, Giovanni Beraldo 17°, Michele Morani 20°, Alessandra Tarabolo 24a, Maurizio Scolari 27°, Fabio Dotti 29°, Francesco Mensi 30°, Maurizio Sartorello 33°, Barbara Sperotto 43a, Bruno Destro 51°, Marco Cappa 57°, Emanuele Garavello 60°, Vincenzo Crocco 69°, Roberto Caldan 80°, Massimiliano Tasinato 96°e Stefano Cavaliere 114°. Per la prova lunga è arrivato invece 37° di categoria Alessandro Torresi.

“Un grosso in bocca al lupo a Patrizio Givonetti”, commenta tutto il team Cycling. A causa di una brutta caduta in discesa ha riportato la frattura di una clavicola.