Piano asfaltature: previsti 14 interventi per 500 mila euro. Primi lavori a settembre

L’assessorato e l’ufficio ai lavori pubblici ha definito il piano asfaltature da completare prima del periodo autunnale. Lunedì è prevista l’apertura delle buste della gara d’appalto, martedì verrà stipulata la determina di aggiudicazione. A ruota scatteranno i 35 giorni del termine dilatorio. Ai primi di settembre, se non ci saranno intoppi amministrativi, il Comune potrà convocare l’impresa per la stipula dei contratti e successivamente il via dei lavori.

I cantieri dovranno essere completati dal momento della consegna lavori entro 50 giorni. L’elenco degli interventi in programma prevede 14 punti diversi della città tra vie, corsi e piazze. La priorità nell’ordine dei cantieri verrà data a due strade in particolare: imbocco della strada Trossi, in corso Europa, con interessata la semicarreggiata a scendere tra corso San Maurizio e il confine con Gaglianico (rotonde escluse) e via Guido Rivetti (strada di Gronda) nel tratto compreso tra il ponte fino allo svincolo d’uscita sul ponte della tangenziale (direzione Cossato).

Nel volgere di pochi giorni gli operai hanno in agenda le seguenti asfaltature: corso 53° Fanteria (zona a sud), via Abruzzi (tra via Rosimini e via Campania), via della Vittoria (tratto compreso tra piazza XXV Aprile e via Senato), strada Barazzetto Vandorno (dal civico 24 per 420 metri), piazza San Bernardo delle Alpi, via Gioberti (tra i civici 15 e 19), via Lazio (fronte chiesetta), largo Palatucci, case sparse Villaggio Lamarmora (dalla rotonda di via Rosselli per 82 metri), viale Matteotti (carreggiata sud), parcheggio cimitero di Cossila San Grato, strada Cantone Bonino (tra strada Barazzetto e via delle Acace).

Questo il commento dell’assessore ai lavori pubblici Davide Zappalà: “Come amministrazione siamo molto attenti alla qualità del sedime stradale, non ci trovassimo in un periodo di ristrettezze economiche saremmo pronti a investire maggiori risorse. In ogni caso si tratta di un intervento di 500 mila euro. Una cifra importante per il nostro bilancio, a cui si aggiungono delle risorse destinate per interventi di piccola manutenzione. Ci auguriamo che questi lavori possano aiutare i cittadini a percepire sempre più bella e funzionale la nostra città”.