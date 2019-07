Pettinengo, Amoruso: "Perche è stata cancellata la scritta Bellia Bernardo & Figlio dalla facciata?"

Depositate negli uffici comunali due interpellanze al sindaco Giafranco Bosso, rivolte da Vincenzo Amoruso, consigliere di minoranza della lista "Pettinengo il paese che vogliamo". La prima riguarda il rifacimento della tinteggiatura dell'ex fabbrica Liabel (Maglificio Bellia) che ha cancellato la scritta sulla facciata principale dello stabile e con lei una parte di storia del paese di Pettinengo. "E' stata la più importante realtà economica del comune -commenta Amoruso-. Mi chiedo il perchè il sindaco non abbia protetto questo ricordo. Dovevano rimanere indelebili gli oltre 150 di vita pettinenghese".

L'ex sindaco scaglia anche una freccia a favore della festa della Pro Loco, cancellata perchè a quanto pare il parroco della comunità non avrebbe concesso la piazza della Chiesa per lo svolgimento regolare della manifestazione nata nel 2011. "La mia domanda è semplice -continua l'ex primo cittadino nelle amministrazioni 2004/2014-: perchè il sindaco non è intervenuto come mediatore tra le parti per far sì che la festa si svolgesse anche quest'anno? A mio avviso questo significa totale disinteresse per il suo paese, per una festa che raccoglieva tante persone con il solo scopo di ritrovarsi e divertirsi insieme".