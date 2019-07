Il caldo ai titoli di coda. Allerta gialla in Piemonte nel weekend, con temporali e grandine

Il grande caldo di questi giorni è alle battute finali: da questa sera torneranno le piogge con un calo delle temperature. A rivelarlo l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte che, attraverso una nota stampa, spiega come “l''ingresso di aria relativamente più fredda in quota favorirà, dal pomeriggio di oggi (venerdì 26 luglio ndr), lo sviluppo di temporali che, a causa dell'elevata umidità dell'aria, potranno essere di forte intensità. L'instabilità dell'atmosfera tende ad aumentare dal pomeriggio odierno, con formazione di temporali a partire dalle zone alpine nordoccidentali e settentrionali in successiva estensione alle pianure”.

“Dopo una temporanea tregua nelle prime ore della mattina di domani, nel pomeriggio e nella serata sono attesi i fenomeni più intensi e persistenti, con grandine, forti raffiche di vento, fulminazioni e isolate piccole frane – prosegue la nota informativa - A causa del persistente flusso umido da sud, i quantitativi di precipitazione cumulata complessivamente fino a domenica mattina potranno essere significativi e determinare un incremento del livello dei corsi d'acqua del reticolo secondario. Le precipitazioni andranno esaurendosi dal pomeriggio di domenica e un deciso miglioramento è atteso per i primi giorni della prossima settimana”.