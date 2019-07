Ex funicolare di Biella, consegnato il verbale di fine lavori

Il Comune di Biella comunica che nella giornata di oggi, venerdì 26 luglio, la ditta Maspero Elevatori ha consegnato il verbale di fine lavori relativo al progetto e la costruzione dell’ascensore inclinato del Piazzo (ex funicolare). A seguito di questo atto tecnico-amministrativo si avvia la fase di collaudo: l’ingegnere incaricato alle verifiche avrà tempo 180 giorni (fino al 26 gennaio 2020) per il rilascio del certificato. La consegna del verbale avvenuta oggi prevede per i prossimi giorni delle azioni mirate all’impianto.

Sabato (dalle 7 alle 2) e domenica (dalle 7 a mezzanotte) entrambe le cabine dell’ascensore inclinato saranno attive in contemporanea e a disposizione degli utenti. Lunedì, martedì e mercoledì si torna all’orario spezzato in via provvisoria, con il servizio in funzione nei seguenti orari: 7-8,15, 10-10,30, 12-13,15, 15,45-16,15, 18,15-24.

Lunedì e martedì è in programma un intervento di pulizia straordinaria voluto dalla nuova amministrazione: lavaggio cabine e vetrate, pareti con rimozione ragnatele e lavaggio pavimenti stazioni di valle e di monte, riordino generale zone di lavoro, diserbo manuale erbe infestanti e cespugli al di sotto delle linee di corsa. Mercoledì prosegue l’orario spezzato in quanto sono previste le verifiche annuali obbligatorie da parte dei funzionari dell’Ustif (ufficio ministeriale dei trasporti a fune). L’Ustif dovrà rilasciare l’autorizzazione a esercizio pubblico. A partire da giovedì entrambe le cabine dovranno essere in funzione a pieno regime e con l’orario dalle 7 a mezzanotte, fino alle 2 del mattino il venerdì e sabato.

“Ci stiamo facendo in quattro per provare a raggiungere se non una soluzione definitiva quantomeno la garanzia di un servizio affidabile - dice il sindaco Claudio Corradino -. I disagi in questo anno sono stati infiniti, ma confido che l’avvio dell’iter di collaudo possa portare buone notizie, vista anche la collaborazione dimostrata in questi giorni dalla ditta Maspero. In caso contrario, se continueranno a sommare i disagi, abbiamo ben chiaro che c’è un margine di perfezionamento collaudo di 24 mesi, arco di tempo in cui in ogni momento saremo pronti ad avviare azione legale, in caso di mal funzionamento”.

Aggiunge l’assessore Davide Zappalà: “Con la ditta Maspero Elevatori abbiamo avuto l’ennesimo confronto, i disagi devono terminare e confidiamo che con la consegna lavori si sia raggiunta una soluzione che possa soddisfare l’utenza. Noi continueremo a mantenere alta la guardia e se si sommeranno gravi disagi, se durante il collaudo emergeranno criticità, siamo pronti a cautelarci attraverso i nostri legali”.