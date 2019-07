Cosrab, fumata nera per il nuovo presidente

Con il voto contrario dei Comuni di Mottalciata, Quaregna Cerreto, Lessona, Camburzano, Valdengo, Casapinta, Graglia, e l'astensione di Sandigliano, Ronco Biellese e Torrazzo, l'assemblea dei consorziati Cosrab di oggi, venerdì 26 luglio, ha stabilito che il prossimo consiglio di amministrazione sarà composto da 6 membri (5 consiglieri più il presidente).

Rinviata invece la decisione più attesa, ossia l'elezione dei membri del CDA e del nuovo presidente. La scelta è frutto di un accordo, raggiunto in via ufficiosa in quanto non previsto dall'ordine del giorno, secondo il quale i membri del CDA non saranno esperti selezionati con apposito bando, ma amministratori come assessori e consiglieri comunali, i quali devono essere espressamente delegati dal rispettivo sindaco. L'assemblea di oggi, preso atto di avere ricevuto le deleghe del vice sindaco di Valdilana Cristina Sasso e del consigliere di Roppolo Daniela Prandino, si è aggiornata per permettere la presentazione delle ulteriori candidature necessarie a formare il nuovo CDA.

In tema di nuove nomine, l'assemblea Cosrab ha scelto il sindaco di Vigliano Biellese, Cristina Vazzoler, come proprio presidente, ed ha eletto revisore dei conti Domenico Calvelli, presidente dell'ordine dottori commercialisti di Biella.

Il CDA uscente, con il vice presidente Alessandro Pizzi, ha elencato i lavori compiuti in questo triennio di amministrazione, come la risoluzione del contenzionso-tariffe con Asrab, l'incarico a Seab come gestore unico della raccolta rifiuti per il Biellese fino al 2025, l'accordo con gli ecocentri e l'impresa Bergadano per il recupero delle plastiche rigide, l'affidamento a Humana della gestione dei rifiuti tessili, l'ecocompattatore IETA nell'ecocentro di Biella per gli scarti elettrici ed elettronici, l'app Junker per facilitare la raccolta differenziata, l'attività di educazione ambientale in 100 scuole.

Al presidente Michele Lerro sono toccati i saluti ed i ringraziamenti: "Ringrazio il personale Cosrab ed i sindaci dell'assemblea, in questi anni abbiamo realizzato tanti progetti, di cui alcuni ancora in corso, mettendo al centro della nostra azione i cittadini ed il territorio. Mi auguro che il prossimo consiglio di amministrazione segua questa strada.".