Allerta per alte temperature e crolli in montagna

Il perdurare delle alte temperature, "che a quote elevate stanno provocando crolli importanti e una forte fusione dei ghiacciai", ha convito la Centrale unica regionale del soccorso a invitare escursionisti e alpinisti a "mantenere alta l'attenzione e a scegliere con prudenza gli itinerari e le escursioni".

"In questi giorni di grande caldo - è la raccomandazione contenuta in una nota - è importante prediligere degli itinerari di roccia o su ghiacciaio dove non ci siano pericoli oggettivi di crolli. Si ricorda che, come sempre, è consigliato partire presto e rientrare prima delle ore centrali, ovvero prima che le temperature raggiungano i picchi più elevati". Nei prossimi giorni le condizioni resteranno "delicate" nonostante la "diminuzione delle temperature".

Inoltre "sono previsti anche dei forti temporali": chi si appresta ad andare in montagna è invitato "a informarsi e a essere attento, consultando le previsioni meteorologiche a scala locale e valutando l'evoluzione del tempo".