Occhieppo Inferiore, nessun dipendente all'incontro chiesto da minoranza. E scoppia la bagarre

Consiglio comunale acceso a Occhieppo Inferiore. Nel corso dell’ultima seduta, il punto che ha fatto maggiormente discutere i presenti è stato il mancato incontro tra i membri della minoranza con i dipendenti comunali, organizzato dall’opposizione stessa per lo scorso 18 giugno. L’appuntamento non è saltato e non è nemmeno stato spostato, semplicemente nessuno dei dipendenti si è presentato.

“Nella richiesta di utilizzare la sala consigliare inoltrata all’amministrazione e vagliata dal vicesindaco, avevamo specificato che si trattava di un incontro informale e conoscitivo, non istituzionale - spiega il capogruppo di Occhieppo Siamo Noi Osvaldo Ansermino -, fuori dall’orario di lavoro perché non volevamo intralciare l’attività dei dipendenti. Quando il vicesindaco ci ha confermato il permesso di utilizzare la sala abbiamo ribadito le nostre motivazioni”. La mancata partecipazione dei dipendenti all’incontro ha portato la minoranza a chiedere alla maggioranza, tramite interrogazione discussa il giorno stesso del consiglio, se fosse vero che “qualche membro della maggioranza abbia “dispensato verbalmente” i dipendenti dal presentarsi all’incontro”.

La risposta del vicesindaco durante il consiglio non si è fatta attendere. Rosa Rozzi ha sottolineato di aver dato la disponibilità della sala consigliare per la data richiesta ricordando al consigliere Ansermino che i dipendenti erano sempre a disposizione durante il normale orario di servizio. “Parlando con loro è emerso un evidente senso di imbarazzo per tale strana richiesta - spiega il vicesindaco -, quindi ho illustrato la risposta ufficiale dove si ricordava la piena disponibilità dei dipendenti durante il normale orario di servizio aggiungendo che potevano sentirsi dispensati dal partecipare all’incontro, cioè che potevano sentirsi liberi da un obbligo”.

“Voglio specificare di non aver mai pronunciato la parola irregolarità - precisa Rozzi -. Ho semplicemente chiarito ai dipendenti che, non sussistendo alcun obbligo istituzionale, potevano sentirsi dispensati. Inoltre, data la mia presenza da vicesindaco, posso affermare che i dipendenti hanno sentito la richiesta ‘fuori luogo’ e hanno mostrato manifestazioni di disagio in quanto il loro desiderio è di espletare al meglio il loro lavoro”.

Anche il sindaco Monica Mosca è intervenuta nonostante la sua assenza in quei giorni sostenendo che la richiesta della minoranza di incontrare i dipendenti, escludendo il sindaco o un suo facente funzione, fosse del tutto fuori luogo. “Da una semplice lettura del D.Lgs. n. 267/2000, che il consigliere Ansermino dovrebbe conoscere anche meglio di me - commenta il sindaco -, emerge chiaramente che l’organizzazione degli uffici e dei servizi spetta esclusivamente alla Giunta comunale. L’invito senza la presenza del sindaco è stato una mancanza di rispetto istituzionale. Un atto come questi mette in forte compromissione la collaborazione e la correttezza a cui auspicate - ha detto riferendosi ai consiglieri di minoranza - perché non è un atto di chi ha poca esperienza amministrativa ma al contrario un atto deliberato e non collaborativo, che rivela in un’ipotesi buonista “incompetenza” e porta, quindi, a supporre ad un atto infelice e provocatorio”.

“Il nostro intento era incontrare i dipendenti e non entrare nel merito organizzativo - spiega ancora Ansermino - perché sappiamo che compete alla Giunta. Non reputo corretto, però, dire che un consigliere di minoranza non possa intervenire all’interno della relazione con i dipendenti: non ci sono consiglieri di serie A e di serie B. Non vogliamo coinvolgere i dipendenti nelle situazioni di tensione con la maggioranza; se hanno espresso la volontà di essere lasciati fuori lo rispettiamo, ci sembra solo strano che in un clima così disteso e pacifico nessuno si sia presentato al confronto. Sicuramente ora faremo in modo di essere più attenti e formalmente più determinati nell’esercitare la nostra attività, senza che nessuno venga leso nei suoi spazi”.