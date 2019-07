Palline fosforescenti e tanto divertimento al primo Golf Night di Cavaglià

Grande successo per la prima edizione del Trofeo Golf Night. Oltre 40 partecipanti si sono sfidati (e divertiti) al Golf Club Cavaglià con le palline fosforescenti e i led predisposti per illuminare le 4 buche del percorso di gara e le 9 del putting green dove si era giocata la prima parte del contest. La manifestazione terminata oltre mezzanotte con una chitarrata finale nella club house del circolo ha premiato come migliori “giocatori notturni” Piero Ceresa, Sandra Ravani e Paolo Maza.