Edilnol Pallacanestro Biella: uscito il calendario della stagione, partenza per cuori fortissimi

La Lega Nazionale Pallacanestro ha divulgato il Calendario provvisorio dei gironi Est ed Ovest di Lega Due.Per Biella, come per le avversarie ad Ovest, si profila una corsa a tappe ancora indecifrabile visti i roster in divenire, ma l’avvio è tutto da vedere, caratterizzato da match altamente emozionali che testeranno sin da subito il carattere della nuova Edilnol.

Biella, infatti, si troverà ad affrontare i 3 derby piemontesi nelle prime 5 giornate di campionato, affrontando Torino al debutto, Casale alla quarta e Tortona alla quinta giornata. Nonostante l’alto tasso di rivalità, a nostro parere favorevolissimo è il contesto iniziale: nei primi 2 mesi circa di campionato (6 partite) tutti i match avranno luogo in Piemonte, con Casale alla quarta giornata come trasferta più lunga. Vengono così a crearsi le condizioni ideali per far sì che il roster si amalgami al meglio, allenandosi praticamente sempre sul parquet casalingo del Forum. Vedremo se la realtà di tale congiuntura sarà fedele alle supposizioni.

Terminato l’avvio “Regionale” inizia un andirivieni Nord-Centro-Sud che rappresenterà la fase decisiva dei gironi di andata e ritorno con le fasi che storicamente definiscono i valori in classifica. Ultima giornata contro Capo d’Orlando, attesa anche quest’anno dalla lotta per la promozione diretta in serie A. Una curiosa coincidenza: il campionato si aprirà con la trasferta più breve, Torino al debutto, e si chiuderà con quella più lunga, Capo d’Orlando all’ultima di ritorno, metafora del ideale percorso di crescita che attende l’Edilnol in questa stagione 2019-2020 ormai ai nastri di partenza.

Di seguito il calendario provvisorio:

1° giornata

Basket Torino-Edilnol Pallacanestro Biella



2° giornata

Edilnol Pallacanestro Biella-Fortitudo Agrigento

3° giornata

Edilnol Pallacanestro Biella-Latina Basket

4° giornata

Novipiù Casale Monferrato-Edilnol Pallacanestro Biella

5° giornata

Edilnol Pallacanestro Biella-Bertram Tortona

6° giornata

Eurobasket Roma-Edilnol Pallacanestro Biella

7° giornata

Edilnol Pallacanestro Biella-Pallacanestro Trapani

8° giornata

NPC Rieti-Edilnol Pallacanestro Biella

9° giornata

Blu Basket Treviglio-Edilnol Pallacanestro Biella

10° giornata

Edilnol Pallacanestro Biella-Bergamo Basket

11° giornata

Edilnol Pallacanestro Biella-Napoli Basket

12° giornata

Basket Scafati-Edilnol Pallacanestro Biella

13° giornata

Edilnol Pallacanestro Biella-Orlandina Basket