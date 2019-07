"Verità per Bibbiano", la Regione Piemonte espone lo striscione: "Invito a fare luce"

“Verità per Bibbiano”. E’ questo lo striscione esposto nel pomeriggio dall’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca sulla facciata del Palazzo della Regione in piazza Castello. Un gesto per chiedere di fare chiarezza sulla vicenda emersa nell’inchiesta “Angeli e demoni”, su presunti illeciti negli affidi e gestione di bambini, allontanati in alcuni casi dalle famiglie, e presi in carico dai servizi sociali della Val d’Enza.

Accuse, per gli assessori alla Sicurezza e ai Bambini Fabrizio Ricca e Chiara Caucino, che se dovessero essere provate sarebbero “un caso gravissimo, un vero e proprio buco nero di etica pubblica e umana”. Per dare un segnale di vicinanza alla famiglie, la Regione Piemonte ha voluto dunque appendere lo striscione in cui si chiede verità per Bibbiano.

“Una richiesta di trasparenza - continuano i due esponenti della giunta Cirio - un invito a indagare a fondo e ad accertare tutte le responsabilità ma anche un monito per le istituzioni stesse, compresa la nostra, nel perseguire sempre politiche e prassi che favoriscano i bambini e non li mettano mai in pericolo”. “La facciata della Regione, da oggi, diventi un invito a fare luce” concludono Ricca e Caucino.

"Vogliamo tutti sapere la verità su Bibbiano", ha invece commentato il segretario del Pd Piemonte, Paolo Furia. "Il tentativo della Lega di impadronirsi di questo tema è a tutti gli effetti una strumentalizzazione del caso".