Tav, Pichetto (Fi): “Per colpa del M5S si è perso un anno. Figuraccia internazionale”

"Per colpa del M5S l'Italia ha perso un anno sulla Tav. Una figuraccia a livello internazionale che mina la nostra credibilità e affidabilità. La Tav va fatta subito, senza indugio perchè il nostro Paese non può rimanere tagliato fuori dalle grandi via di comunicazione e commerciali. Non può perchè la nostra economia asfittica per colpa delle sballate politiche economiche del governo, ha bisogno di occasioni per rilanciarsi e tornare a crescere". Lo dichiara il capogruppo in Commissione Bilancio di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin.