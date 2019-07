Lo sfogo social di Rinaldi (M5S): “Sul Tav si rischia di perdere la nostra identità. Nessuno ci impone di stare al governo con la Lega”

Non è passato inosservato lo sfogo social di Giovanni Rinaldi. A stretto giro di posta dall'apertura del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul Tav, è arrivata la secca risposta del capogruppo del Movimento 5 Stelle al comune di Biella, espressa in un lungo post sulla propria pagina Facebook che recita: “Ho sempre contestato le posizioni degli altri, non in linea con le mie idee, ma non ho mai smarrito l'onestà intellettuale di guardare a casa mia in modo ancora più critico. Oggi non é più possibile tacere sulle scelte dei vertici del M5S. Un crescendo rossiniano di incredibili contraddizioni che hanno sdoganato valori e identità del Movimento. Il passaggio in Parlamento della decisione sul Tav dimostra un appiattimento non più accettabile. Una scusa futile e irresponsabile. Nessuno ci ha imposto e ci impone di stare al governo con la Lega”.

“Il Governo di un paese é l'espressione di ció che gli italiani vogliono – prosegue Rinaldi - Se gli italiani preferiscono un paese omofobo, razzista e corrotto si facciano governare da loro.Se invece una fetta di parlamentari del M5S é stata colpita da oggettiva amnesia ideologica vada via. Partiremo da zero ma a testa alta! Io a dicembre lasceró il Consiglio comunale per una scelta concordata con il gruppo ma non mi arrendo. Mi aspetto di tutto. Anche di essere cacciato per quanto detto. Io sono qui che vi aspetto”.

Contattato al telefono in queste ore, Rinaldi ha confermato il tono delle sue parole, dure e molto critiche verso la posizione del premier Conte, concentrando la sua attenzione “sul rischio di perdere quella identità e quei valori che ci hanno portato a ottenere grandi risultati elettorali. Occorre tornare alle posizioni del passato perchè non ci sono più i termini per continuare. Per fare questo è necessario rompere il legame con la Lega”.