In fiamme deposito di scarti di legname - Cronaca dal Nord Ovest

Sono ancora in corso nel pomeriggio le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato a Ghemme in località Cascina Strona ai danni di un deposito di scarti di legname. I Vigili del Fuoco della sede centrale di Novara e del distaccamento di Romagnano hanno lavorato a lungo, anche con l’utilizzo di una pala gommata per lo smassamento del materiale bruciato ancora caldo e per evitare riattivazioni della combustione.