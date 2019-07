"Si trova da quasi un mese in una cella frigorifera". Servono 10 mila euro per rimpatriare la salma di Mario Mokake

Era arrivato dal Camerun in Italia due anni fa. Mario Mokake, 30 anni, rifugiato politico era laureato, parlava tre lingue ma trovava solo lavori saltuari o in nero. Viveva a Biella, dove era molto conosciuto. Dopo numerosi tentativi ha pensato di emigrare in Svizzera, dove purtroppo il suo sogno si è spezzato: lo scorso 30 giugno 2019 è morto in un incidente a Friburgo.

“Avrebbe avuto un colloquio di lavoro il 5 luglio, ma non l'ha mai saputo. Il mio messaggio è arrivato in ritardo” spiega Stefania Guida su GoFundMe, che seguiva Mario come mentor assieme all'associazione Singa, per creare una rete di supporto attorno a lui che facilitasse l'inclusione lavorativa ed abitativa. Da oltre 20 giorni il corpo di Mario si trova in una cella frigorifera. Per una degna sepoltura c'è bisogno di circa 11.000 franchi svizzeri ed ogni giorno che passa si sommano le spese dell'obitorio.

“La sua famiglia vive in Camerun e si indebiterebbe, forse a vita – racconta Stefania – Così riflettevo che tra i cimiteri a cielo aperto in Europa per i tanti, tantissimi Mario c'è anche quello fatto del gelo nel cuore di chi deve fare una scelta tra il corpo di un familiare in patria o i debiti a vita”. Per raggiungere la cifra necessaria Stefania ha lanciato una raccolta fondi: “Vorrei che Mario iniziasse il suo viaggio in pace, con una semplice celebrazione in Svizzera, in Italia o in patria, e per farlo è necessario raccogliere almeno 10.000 euro per garantire le spese di un funerale”. Una raccolta urgente: il 28 Luglio, ad un mese dalla sua morte, il suo corpo dovrà essere sepolto.

La campagna di raccolta fondi è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/mariomokake