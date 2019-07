Scandalo crematorio, Rai1 a Biella con La Vita in Diretta: "Un'assurda vicenda che si prende gioco della morte"

"Alzano la voce chiedono verità e giustizia. Mandanti e esecutori sono sullo stesso piano, nella voce dei parenti tanta rabbia". Verità e giustizia per le violazioni sulle spoglie al Tempio crematorio, dei defunti di circa 650 famiglie. 8 degli 11 imputati nel procedimento giudiziario hanno patteggiato la pena che da 2 anni si è ridotta a 9 mesi. Alcuni famigliari vittime dell'orrore del forno crematorio, gestito dalla Socrebi, sono apparsi anche ne "La Vita in Diretta" il programma di Rai1 in onda tutti i giorni dalle 16,45. Una troupe televisiva con la giornalista Donatella Cupertino è arrivata nel pomeriggio di oggi giovedì 25 luglio per incontrare una delegazione dei parenti coinvolti. La parola Giustizia, alle orecchie di questa gente, sembra essere lontana anni luce.

Valentina, Elena, Giuliano, tra i tanti presenti, hanno raccontato la loro storia, tre delle tante. Una tristissima storia. "Non ci hanno permesso di assistere alla cremazione - precisa Elena S. -. Mi sono fidata. Mia mamma aveva il desiderio ultimo di essere cremata. Ora alla luce dei fatti non mi sento di chiedere l'esame del Dna, mi piace pensare che nell'urna ci siano le sue ceneri. Nonostante il dubbio". La conduttrice della trasmissione ha chiesto agli avvocati Codacons presenti alla trasmissione, cosa fosse il rito giudiziario del patteggiamento, procedimento avvenuto proprio nel tribunale di Biella, 10 giorni or sono.

"Il patteggiamento o applicazione della pena su richiesta delle parti è un procedimento speciale alternativo al rito ordinario che consente all’imputato di trovare un accordo preliminare con la Procura sull'entità della pena da scontare. Il patteggiamento si risolve in una rinuncia dell’imputato a contestare l’accusa in cambio di uno sconto sulla pena fino a un terzo". Intanto non è ancora stata fissata l'udienza preliminare per i due maggiori imputati. Probabilmente si parla possa avvenire a settembre o ottobre.

"Siamo avviliti che la nostra presenza silenziosa davanti al tribunale durante l'udienza per i patteggiamenti, da qualcuno sia stata giudicata "fuori luogo" - ribadiscono per terminare i famigliari - dopo l'orrore e la mancanza di pietà per quello che hanno fatto ai nostri cari, papà, mamme, figli, mariti, dobbiamo anche subire lo sberleffo e l'umiliazione da parte di chi dovrebbe invece aver speso parole per noi e non contro di noi"