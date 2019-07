Evasione di 800 mila euro contestate a due associazioni no profit: parla il presidente interessato

"I due enti no-profit, riconducibili al medesimo presidente, hanno evaso al fisco oltre 800 mila euro di ricavi, nel periodo che va dal 2014 al 2017. La gestione delle due associazioni, di fatto, ha celato una fiorente attività imprenditoriale dedita all’organizzazione di eventi sportivi, alla vendita di spazi pubblicitari, alla commercializzazione di materiale pubblicitario, nonché la prestazione di servizi di speakeraggio e noleggio delle relative attrezzature audio". Questo una breve sintesi della nota della guardia di finanza di Biella che ha messo sottosopra tutto il mondo sportivo oltre a quello dell'atletica, delle corse su strada e dei trail.

Da subito abbiamo avuto una sensazione, una supposizione iniziale, in seguito rivelata esatta, perchè associazioni di questa grandezza, nel Biellese, ce ne sono veramente poche. E così abbiamo deciso di telefonare a quello che poteva essere il diretto interessato: Claudio Piana, da decenni nel mondo delle competizioni, del podismo, dello sport e presidente delle associazioni dilettantistiche Gac Gruppo Amici Corsa Pettinengo e Biella Sport Promotion. "Sono amareggiato -commenta Piana. Prima di tutto questi 800 mila euro non li ritengo esatti perchè si riferiscono a diversi anni durante i quali noi abbiamo pagato le tasse in regime di 'legge 398' fino all'ultimo centesimo".

La 398 è il regime fiscale agevolato (ex L. 398/91) che consente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche ed agli Enti non Commerciali, che svolgono attività commerciale accessoria e funzionale all'attività istituzionale e con proventi annui non superiori a 400 mila euro, di avvalersi della esenzione dalla tenuta delle scritture contabili e della determinazione forfettaria di Iva e Imposte Dirette. Associazioni ed Enti sono tuttavia tenuti alla redazione delle scritture previste dalle norme, tanto civilistiche che fiscali, nonchè agli adempimenti richiesti dal DLgs 196/2003 meglio noto come legge sulla Privacy.

"Noi abbiamo un commercialista, uno dei più bravi del Biellese e specializzato in associazionismo, al quale non scappa neanche un ragno dal buco -continua il presidente-. Non abbiamo mai evaso un solo euro. Si parla di pubblicità ma è quella che serve per mantenere un Giro di Pettinengo, che costa sui 60-70 mila euro, per fare attività gratuite con il comune di Pettinengo e altre cose, insomma è tutto alla luce del sole. Qualcuno avrà fatto una carognata".