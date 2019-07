Una settimana a Gressoney per i ragazzi dell'Oratorio Salesiano di Vigliano

Anche quest’anno i ragazzi dell’oratorio salesiano di Vigliano hanno soggiornato in montagna per una settimana durante il centro estivo. Un’esperienza diventata una tradizione, che l’oratorio porta avanti ormai da oltre 18 anni consecutivi variando di anno in anno la casa vacanze.

Meta la colonia don Bosco a Gressoney st. Jean, che ha ospitato una sessantina di bambini dalla terza elementare alla terza media, seguiti da un’equipe di 10 animatori sostenuti da 5 adulti volontari che si sono occupati della cucina. Durante la settimana i ragazzi hanno svolto diverse attività: dai momenti di gioco di strategia nel bosco a momenti di formazione e riflessione sul film Divergent (tema della settimana), dalla passeggiata di 3 ore alla visita didattica al Castel Savoia e ai giochi notturni.

Novità di quest’anno, molto apprezzata, è stata la possibilità di scegliere delle attività opzionali presenti sul territorio: “abbiamo portato i ragazzi un’intera giornata al parco avventura di Fontainemore e a svolgere l’attività del PaintBall di Monterosa Experience” racconta uno degli animatori responsabili, Maurizio Catalano. Sulle Tshirt preparate ad hoc per la settimana la scritta “La montagna ci offre la cornice, tocca a noi scrivere la storia che va con essa”.

“A fine soggiorno - dice ancora Maurizio - dopo aver ascoltato i feedback di genitori, bambini, animatori possiamo essere soddisfatti di dire che abbiamo scritto una bellissima storia che è entrata nei cuori di tanti così come voleva don Bosco”. Il centro estivo si concluderà la prossima settimana con la grande serata finale.