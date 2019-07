Ore contate per l'afa: da domani in arrivo temporali

Il caldo africano ha le ore contate nel Biellese e in Piemonte. Le massime in pianura si manterranno sui 34-35 gradi, con valori percepiti che arrivano a sfiorare i 40 gradi, fino a domani venerdì 26 luglio, quando l'avvicinarsi di un'area di bassa pressione nordatlantica determinerà condizioni di instabilità. Lo riporta l'Ansa. L'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, prevede dalla tarda mattinata rovesci e temporali sparsi di moderata intensità limitati dapprima ai rilievi alpini, in successiva estensione alle zone pedemontane e pianure adiacenti ed intensificazione dal pomeriggio con picchi localmente anche forti o molto forti.

Per la giornata di sabato, inizialmente precipitazioni deboli diffuse, a carattere di rovescio e temporale, su zone montane e pedemontane in successiva estensione al resto della regione ed intensificazione sui settori a nord del Po con valori moderati o forti con picchi localmente molto forti. Le temperature avranno un sensibile calo, dai 34 gradi si passerà nella giornata di sabato ad una massima introno ai 26 gradi. Da lunedì dovrebbe tornare a splendere il sole ma con temperature sotto i 30 gradi.