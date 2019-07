Giovani in fuga dall'Italia con il cuore in Piemonte e in Sardegna

Nella tappa svedese del viaggio verso nord di Battista Saiu e Matteo Rebuffa, l'incontro a Frillesås (Kungsbacka) con Anna J. Barbato, 33 anni. Nata a Torino da madre sarda e padre piemontese ha scelto la Svezia come terra di adozione, acquistando un'azienda agricola, per impiantare coltivazioni mediterranee compatibili con l'areale locale, sperimentando l'adattamento al clima particolarmente favorevole a specifiche varietà botaniche.In pieno campo ha già fatto i primi raccolti di zafferano, mentre sta raccogliendo i primi risultati del suo lavoro da svariate piante da frutto come: albicocche, nocciole, mandorle, noci, ciliegie, ecc.

Corona così le conoscenze ottenute dagli studi di tecniche erboristiche, preceduti da quelli in giurisprudenza e l'amore per il marito svedese.Durante l'incontro, la delegazione biellese ha consegnato la bandiera dei Quattro Mori. “La Sardegna per me-afferma Anna J.- è famiglia, campagna e animali allevati con passione.In questa terra dove le giornate estive non han quasi tramonto, mi sembra di trovare un pezzo di Sardegna primaverile con i suoi verdi intensi e la sua terra ricca. Molte persone mi hanno chiesto come mai io abbia deciso di trasferirmi qui al nord, chiedendomi se fossi sicura di voler affrontare le temperature rigide invernali e le poche ore di luce. In inverno, non si possono fare alcune attività all'esterno, chiaramente, ma è il momento in cui avviene la preparazione e la programmazione per la stagione produttiva”.Non ci sono momenti di pausa nella quotidianità della giovane, che alterna il lavoro di gestione e ricerca nell'azienda agricola alla creazione di oggetti di design che si possono osservare nella sua abitazione.

“Tanti mi chiedono se mi manchi casa mia e devo ammettere di sentire una certa nostalgia nei confronti delle mie montagne. La Sardegna, benché non sia casa in termini stretti è origine, è il luogo che mi ha ispirata in questo percorso. Mio nonno materno é riuscito a far passare in me la passione e rispetto per le piante e gli animali e credo che il mio lavoro attuale possa onorare la sua memoria”.