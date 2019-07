Noleggio a lungo termine: la miglior soluzione per la mobilità della tua impresa

Il noleggio a lungo termine è una formula di utilizzo dell’auto o veicolo commerciale che prevede il pagamento di un canone fisso mensile, stabilito in base al chilometraggio e la durata del contratto scelti, in cui sono inclusi anche tanti servizi come assicurazione, bollo auto, immatricolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza e soccorso stradale h24, pneumatici e auto di cortesia.

Per la sua flessibilità e per la libertà che tale soluzione di noleggio dà al conducente, dal momento che è possibile scegliere il modello di veicolo che si preferisce da una vasta gamma a disposizione e cambiarlo sostituendolo con uno nuovo al termine del contratto, il noleggio a lungo termine è la formula ideale per le aziende.

Top manager aziendali, dirigenti, imprenditori ma anche titolari di ditte individuali, optano sempre di più per il noleggio a lungo termine piuttosto che per il leasing (soluzione meno conveniente) o per l’acquisto di un’intera flotta aziendale per i propri dipendenti.

Le ragioni cui il noleggio a lungo termine conviene per le aziende sono tante e tutte di diversa natura: economica, operativa e fiscale.

Se siete titolari d’azienda, manager di una società o imprenditori e siete in dubbio sulla modalità con cui comporre il vostro parco auto, vi indichiamo 3 motivi per cui scegliere il noleggio auto a lungo termine.

1. Spese sotto controllo e detrazioni fiscali

Con il noleggio a lungo termine si ha la certezza delle spese da dover sostenere per la propria flotta aziendale. È previsto, infatti, un unico canone mensile comprensivo di tutti i servizi, come ad esempio il bollo auto, l’assicurazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, senza alcuna spesa extra. Inoltre per le aziende sono previste notevoli agevolazioni fiscali, dal momento che l’auto/veicolo commerciale sono considerati mezzi di trasporto necessari e indispensabili per il lavoro. Per il noleggio a lungo termine aziendale sono previste: deduzione delle imposte dirette del 100% per l’uso strumentale del veicolo; detrazione fiscale del 40% e deduzione delle imposte dirette del 20% per uso non strumentale del veicolo.

2. Una semplicità di gestione mai vita con tantissimi servizi inclusi

Scegliendo il noleggio a lungo termine le aziende dovranno occuparsi di una sola gestione operativa della flotta aziendale semplificando notevolmente la gestione della mobilità aziendale. Infatti il noleggio a lungo termine è la soluzione più semplice e flessibile per gestire il tuo parco auto e in più ti permette di snellire il comparto interno, liberando energie per altre aree più strategiche per te e per il tuo business.​

Inoltre il canone di noleggio mensile per ogni auto/veicolo commerciale include, in una sola rata, servizi utili come assicurazione, bollo auto, immatricolazione, manutenzione e soccorso stradale. In questo modo, senza dover sostenere spese impreviste al di fuori del canone fisso mensile, il budget per le auto aziendali potrà essere calcolato e pianificato per tutto l’anno.

3. Parco auto affidabile e soluzioni personalizzate

Grazie al noleggio a lungo termine il parco auto aziendale sarà sempre in ottime condizioni e sempre pronto all’uso in quanto i veicoli da scegliere per il noleggio sono sempre nuovi, ben tenuti ed efficienti. In questo caso non si incorre nel rischio di svalutazione dell’usato, garantendo ai dipendenti auto sempre in perfette condizioni, affidabili e sicure. Inoltre un consulente specializzato della società di noleggio supporterà la formula di noleggio più adatta alle esigenze aziendali, proponendo i veicoli più convenienti e sviluppando, insieme al dirigente aziendali, soluzioni per ottimizzare al meglio la gestione del parco auto.

Scegli il veicolo commerciale più adatto alle tue esigenze e guidalo. Noi penseremo a tutto il resto!

La nostra azienda Nuova Assauto, con sede a Gaglianico in via Cavour 75/77 propone la soluzione migliore per la tua attività e le tue necessità, con una vasta gamma di furgoni del marchio Ford.

Grazie ai consigli e al supporto di Maurizio Monteleone, consulente specializzato nella vendita e nel noleggio a lungo termine dei veicoli commerciali Ford, troverai quello che più si adatta alle tue necessità, sollevandoti dagli oneri burocratici a cui penseremo noi.

Ford Business Partener è la formula più completa per goderti la tua Ford. Grazie all’insieme di tutti i servizi ti garantirà la massima efficienza assicurando al tuo veicolo commerciale Ford un'elevata gestione operativa ed amministrativa.

Ciò è reso possibile grazie ai vari servizi inclusi, fra cui immatricolazione e tassa di proprietà, assistenza e soccorso stradale, gestioni sinistri, assicurazione RCA, assicurazione incendio e furto, Kasko, danni al veicolo, infortuni e spese mediche del conducente a seguito di incidente, manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio pneumatici, etc.

Potrai così godere del piacere di utilizzare il tuo furgone Ford senza esserne il proprietario, evitando così tutte le attività gestionali relative.

Nuovo Ford Transit Custom Hybrid

CON NOLEGGIO FORD BUSINESS PARTNER · Anticipo zero · € 430 al mese iva esclusa · 48 mesi / 100.000 Km Servizi inclusi: Immatricolazione - Tassa di proprietà

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Assicurazione RCA (massimale 25 mln - franchigia € 250)

Furto (franchigia 10% su Eurotax blu)

Kasko/Incendio (franchigia € 500)

PAI (assicurazione sul conducente € 104.000)

Assistenza stradale e gestione sinistri

Consulta le nostre promozioni sui furgoni a noleggio lungo termine e richiedi un preventivo.

Scopri i nostri veicoli commerciali Ford e la Soluzione di Noleggio a Lungo Termine Veicoli Commerciali. Risparmi, deduci le spese e hai una mobilità garantita.

Scopri le nostre promozioni: https://bit.ly/2Gfkocr