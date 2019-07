L'estate biellese si arricchisce con il Tollegno Summer Fest

Tutto pronto per il Tollegno Summer Fest. Domani, 26 luglio, si parte con il BeerFest: una serata con grande selezione di birre italiane, stinco, risotto alla birra, hamburger, panini e grigliata. Dopo cena, tutti in pista con Radio Rock band. Sabato 27 luglio spazio invece alle specialità regionali tra antipasto misto, gnocco fritto, gnocco alla romana, fritto misto di pesce, polenta e baccalà, arrosticini. A seguire, serata musicale con le Schegge Sparse. Domenica 28 si parte alle 16 con Restauri e Chitarre a cura del DocBi. Serata conclusiva a base di grigliata, spaghetti allo scoglio e altre specialità, il tutto accompagnato dalla musica della discoteca Number One.