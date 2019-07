Candelo alla ricerca di nonni vigile. Elio e Rino: "Il volontariato dà tante soddisfazioni" VIDEO

Nell'ambito del progetto sicurezza, l'assessorato alla protezione civile e polizia municipale con Michele Ansermino e la delega alla comunicazione al cittadino con Erika Vallera hanno avviato una campagna di ricerca di nuovi nonni vigile. Attualmente i volontari infatti sono solo due: Elio Biadene e Rino Bonandini. "Con questo progetto - dicono - si vuole aumentare la collaborazione tra Comune e cittadini per rendere ancora più sicuri i nostri studenti durante l’entrata e l’uscita dalle scuole. Avere nuovi volontari permetterebbe di ridurre l'impegno della polizia municipale in quel frangente, aumentando così la presenza sull'intero territorio".

"I nuovi nonni vigile - spiegano - andranno a coordinarsi con i due già presenti permettendo una maggior distribuzione nelle fasce orarie e nelle diverse scuole. Speriamo di ricevere manifestazioni di interesse anche dalle donne. Si ricorda che per essere “nonni vigile” è sufficiente essere in pensione, non è obbligatoria la residenza nel Comune di Candelo, né ovviamente avere nipoti frequentanti le scuole candelesi".

“Sabato mattina - spiega Vallera - con la collaborazione dei nonni vigile Elio Biadene e Rino Bonandini e di quattro ragazzi della scuola media di Candelo (Alessio, Giacomo, Francesco e Morgan) è stato girato un breve video in cui si illustra la preziosa attività dei nonni vigile. Ci tengo particolarmente a ringraziare Elio e Rino ed i quattro ragazzi, oltre ai loro genitori, per la disponibilità. La collaborazione e la partecipazione che ho trovato dimostrano come sia diffusa la voglia di dare il proprio contributo in progetti a favore della collettività. Spero che vi siano adesioni e ricordo a tal fine che anche una parziale disponibilità può essere utile, non si richiede infatti di coprire obbligatoriamente tutti i giorni della settimana".

L'intera amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento ad Elio Biadene e Rino Bonandini per il tempo che mettono a disposizione durante tutto l'anno scolastico per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi davanti scuola. Elio è nonno vigile da ormai 12 anni, da quando è andato in pensione e garantisce l'ingresso dei ragazzi davanti alla scuola media di Candelo “C. Pavese”.

“E' sicuramente impegnativo – racconta Elio - ma il volontariato dà anche tante soddisfazioni. L'impegno che mettiamo è molto spesso riconosciuto, lo vedo anche da piccoli gesti concreti: per Natale ho inaspettatamente ricevuto un panettone da una nonna e una mamma mi ha portato delle marmellate fatte in casa. Sono gesti che ti fanno piacere”.

Dello stesso parere anche Rino Bonandini, nonno vigile da due anni a Candelo, dopo un anno davanti alle scuole di Gaglianico, suo paese di residenza. “Contribuire alla sicurezza dei bambini è importante, dedico molte ore a questo volontariato e lo faccio con piacere per mettermi al servizio della comunità”. Rino si occupa di garantire ingresso ed uscita agli studenti della scuola elementare e della scuola materna a Candelo.

Per informazioni e/o adesioni è possibile rivolgersi alla Polizia Municipale (orario di apertura al pubblico: lunedì 14.30 - 15.30; martedì 9.00 -12.30 e 14.30 - 15.30; giovedì 9.00 -12.30).