Cibo e musica alla Cena sotto le stelle, presente anche il sindaco Corradino all'Oasi di Chiavazza

Più di un centinaio di persone, tra ospiti e familiari, ha preso parte giovedì scorso, 18 luglio, alla Cena sotto le stelle, tenutasi come tutti gli anni alla Casa di Riposo Oasi di Chiavazza. Una serata suggestiva, ricca di piatti e leccornie per la felicità dei presenti, allietati nel corso di serata dalla musica e dalle voci di Giorgio e Moreno. Non ha voluto mancare all'appuntamento il neo sindaco di Biella, Claudio Corradino, che ha visitato la struttura in compagnia dei responsabili.