Sella rinnova la comunicazione digitale: nasce SellaNews, un canale d’informazione on line, sui social e smart speaker

Il Gruppo Sella rinnova la comunicazione digitale e lancia il nuovo canale di informazione SellaNews, visibile on line e sui social network, e tra le prime riviste italiane che può essere letta anche dagli smart speaker di Google o Amazon. Il nuovo magazine www.sellanews.it, infatti, è una testata giornalistica registrata, dedicata ai principali temi di attualità, politica e innovazione, italiani e internazionali, con lo scopo di informare il pubblico e i clienti dell’attività del Gruppo nel quadro più ampio del contesto in cui essa si svolge, attraverso notizie, approfondimenti, rubriche fisse e dati.

I temi

Gli articoli sono suddivisi in diverse sezioni: banca, fintech, risparmio e investimenti ed eventi. A queste si aggiungono una sezione di storie e una di approfondimenti sullo scenario economico italiano e internazionale anche con contributi settimanali curati dalla redazione dell’agenzia Sole 24 Ore Radiocor. Ogni settimana, inoltre, il sito propone una rubrica sui numeri più significativi dell’economia nazionale, europea e mondiale e le fotonotizie delle principali agenzie internazionali grazie ad un accordo con l’agenzia fotogiornalistica Contrasto. Spazio anche ai libri con una sezione ad hoc dedicata alla recensione delle ultime novità di politica, economia, finanza e attualità pubblicate dalle principali case editrici italiane. Completa il quadro delle notizie di attualità anche un estratto del notiziario Radiocor aggiornato in tempo reale. Il nuovo brand magazine SellaNews è diretto da Marco Palmieri, giornalista e saggista che da quasi dieci anni cura i rapporti con la stampa del Gruppo.

Social Network

La testata, inoltre, fa parte di un più ampio sistema di comunicazione digitale, accessibile anche dal sito internet del Gruppo e di Banca Sella e che utilizza anche i canali social. In particolare sono stati aperti i nuovi profili SellaNews, ben distinti da quelli commerciali e di marketing delle società del Gruppo, su Facebook e Instagram. Su Linkedin, invece, le notizie di SellaNews vengono pubblicate direttamente sul profilo del brand Sella.

Smart Speaker

In linea con la tradizionale vocazione all’innovazione del Gruppo, che è tra i principali attori del Fintech in Italia, SellaNews ha avviato anche la sperimentazione di un innovativo sistema di lettura attraverso gli assistenti vocali di Google e Amazon. Una volta abilitata la “skill” SellaNews sul proprio smartphone, basterà attivare i due assistenti vocali: per gli smart speaker Echo di Amazon basterà pronunciare “Alexa apri SellaNews”, mentre per attivare Google Home basterà il comando “Hey Google” o “Ok Google” e successivamente pronunciare “Parla con SellaNews”. A quel punto, tramite il nuovo comando “Leggi le ultime notizie”, gli home assistant elencheranno i titoli delle ultime quattro notizie pubblicate sul magazine SellaNews e sarà possibile chiedere di approfondire la lettura di uno o più articoli. La skill di SellaNews per gli assistenti vocali è stata sviluppata in collaborazione con Vidyasoft, startup di Lecce e spin-off dell'Università del Salento, accelerata anche dalla piattaforma di innovazione del Gruppo, Sellalab, e con cui la scorsa estate era già stata lanciata una delle prime soluzioni di “voice banking” integrata con gli smart speaker intelligenti.