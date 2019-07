Le Penne Nere gragliesi a raduno al Colle San Carlo

Alpini di Graglia a raduno al Colle San Carlo. L'evento si svolgerà domenica 28 luglio a partire dalle 10, orario in cui è fissato il ritrovo nel piazzale davanti alla chiesa. Alle 11 messa presso il Cippo in memoria delle "Penne Mozze" della Valle Elvo con la deposizione della corona d'alloro. Alle 12 il pranzo con la distribuzione di piatti da asporto. La giornata sarà allietata dalle note dei musici di Netro e parteciperanno al raduno anche i gruppi gemellati a Graglia: Aramengo, Oderzo e Cornedo Vicentino. Servizio bar per tutta la durata della festa.