Presunta multa al Tennis Academy, Cosimo Napolitano non ci sta: "Violata la privacy. Mi muoverò per vie legali"

"In questo momento qualcuno ha fatto la pipì fuori dal vaso con documenti riservati, resi pubblici". Cosimo Napolitano, rappresentante della società Paco che ha in gestione con associazione temporanea d'impresa con Asd 40 Zero e Bltc Bordighera, l'ex Tennis Biella ora Tennis Academy, passa al contrattacco a fronte di una presunta multa di 3 mila euro per inadempienze contrattuali riguardanti ipotetici aumenti delle tariffe pattuite con il comune di Biella. "A noi non risultano sanzioni amministrative -precisa Napolitano-. In questa fase qualcuno ha violato la privacy e la riservatezza delle comunicazioni amministrative. Ci tuteleremo per vie legali verso chiunque sia andato oltre il lecito". Sembrerebbe infatti che siano state rese pubbliche eventuali documentazioni riservate. Questa situazione avrebbe fatto imbufalire l'ex tennista che si sta prodigando moltissimo con l'amministrazione comunale al fine far nascere progetti interessanti, impegnando anche un considerevole sforzo economico. Da qui la soddisfazione di diversi frequentatori del circolo che hanno apprezzato l'iniziativa mettendo nero su bianco uno scritto: "Elogiamo i gestori per il grande lavoro di restyling eseguito in ogni settore ad iniziare dal rifacimento dei campi da tennis, alla ristrutturazione della club house, al risanamento degli spogliatoi, delle docce, della palestra e con la realizzazione, elegante e funzionale, dello spazio riservato alla sala bar ristorante. Senza tralasciare l'ampliamento delle attività sportive programmato per il prossimo futuro".