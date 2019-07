Orlando-Zeni de La Marmora volano in Finlandia per i campionati europei di atletica

Dopo gli assoluti di atletica della FISDIR (Federazione Italiana Sportiva per Disabili Intellettivi e Relazionali) in cui le atlete Nicole Orlando e Chiara Zeni della sezione Team Ability della Società Ginnastica La Marmora hanno conquistato diverse medaglie che ha permesso loro di qualificarsi per i Campionati Europei, ecco che oggi, 24 luglio , è partita la delegazione italiana formata da undici atleti, gli allenatori federali ed i dirigenti della Federazione alla volta di Tampere in Finlandia. Le due lamarmorine cercheranno di ottenere i massimi risultati.

Le gare dureranno da venerdì a domenica e Nicole gareggerà nel disco, nel peso, nel giavellotto, nel salto in lungo, nel triathlon (che comprende tre prove- cento metri, lungo e peso per cui Nicole dovrà affrontare la gara del salto in lungo e del peso due volte) e nella staffetta 4x100. Chiara gareggerà nei cento metri, nei duecento, nel lungo e farà parte anche lei della staffetta 4 per cento e nella staffetta 4 per quattrocento.

Dal programma di gara il lettore capirà che è un tour de force incredibile per entrambe le nostra atlete, ma se il motto di Nicole “ Vietato dire non ce la faccio” varrà anche per Chiara, entrambe porteranno a termine, speriamo con successo per la loro e la nostra soddisfazione, tutte le gare a loro assegnate. Intanto a Brescia il ginnasta della La Marmora Alessio Conterio, è stato convocato per una settimana agli allenamenti congiunti della nazionale giovanile italiana con quella statunitense, che si sono conclusi con un incontro amichevole tra le due squadre. E’ stata questa un’esperienza molto importante per tutti che ricorderanno con gioia i momenti di fatica ma soprattutto quelli di aggregazione e di divertimento.